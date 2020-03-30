شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشيد بمحمد بن زايد: تجهيزك مدينة لاستقبال مصابى كورونا تطبيق للأخوة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انه تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، ناقشا خلاله أهمية الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال شيخ الأزهر: «تلقيت قبل قليل اتصالا هاتفيا عزيزا من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ناقشنا خلاله أهمية الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وقد أبديت له اعتزازي واعتزاز الأزهر بما يقوم به من جهود عالمية للتضامن، ومبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي كورونا من دول مختلفة، الأمر الذي يعد تطبيقا حقيقيا للأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، ويعبر عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتدادا حقيقيا لنهج والده الحكيم الراحل ‏الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله».