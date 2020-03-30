بمكبر صوت.. محافظ الغربية يجوب الشوارع لحث المواطنين على البقاء في المنازل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استخدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مكبر صوت «ميكروفون» لحث أهالي مركز قطور على عدم الخروج من منازلهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقام المحافظ، الاثنين، بجولة في شوارع قطور، استخدم خلالها مكبر الصوت لحث الأهالي على بالالتزام بإجراءات الوقاية والبقاء في المنازل وتجنب الزحام والتجمعات.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 656 حالة، ووصول عدد الوفيات إلى 41 حالة.
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