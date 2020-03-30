شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن المنافذ الجديدة لصرف المعاشات وتسليم «شرائح التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تخصيص 29 مدرسة و3 مراكز شباب، كمنافذ جديدة لصرف المعاشات، كما تم تخصيص مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية، لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

قال «غراب»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 29 مدرسة و3 مراكز شباب، كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر إبريل، بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي التابعه لجميع البنوك، بهدف تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إحترازيه ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم .

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وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس، ومراكز الشباب المعتمدة بعد تعقيمها جيدا وتوفير الأجواء المناسبة حتي يؤدي العاملون عملهم على أكمل وجه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

كما أعلن محافظ الشرقية عن تخصيص مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالشرقية، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب ولحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول على شريحة التابلت، وذلك تفعيلا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ أولياء الأمور والطلاب بالإلتزام بالجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم والمحدد به المدارس المرشحة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح التابلت، متمنياً لأبنائه الطلاب النجاح والتوفيق واجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من حق الطالب الذي لديه شبكه نت منزلي (واي فاي)، والذي لم يتمكن من الحصول على شريحه التابلت، من حقه أداء الامتحان من خلال الدخول عبر شبكة «الواي فاي»، كنوع من التسهيل والتيسير على أبنائنا الطلاب.

المنافذ الجديدة لصرف المعاشات وتسليم "شرائح التابلت" بمحافظة الشرقية