شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تواصل إبعاد مصريين.. تفاصيل رحلات إجلاء استثنائية لـ «مصر للطيران» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادرت رحلة إجلاء خامسة للجالية المصرية من دولة الكويت، على متنها 350 مقيما مصريا بينهم 14 مبعدا بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة، حسبما ذكرت جريدة الراى الكويتية.
الرحلة جاءت بتنسيق بين السفارة المصرية لدى البلاد و«مصر للطيران» مع السلطات الكويتية لإجلاء الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.
كانت الكويت قد أعلنت أمس أيضًا تسيير السفارة المصرية بالتنسيق مع «مصر للطيران» رحلة رابعة، صباح أمس الأحد، وعلى متنها 303 مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.
وذكرت جريدة الراى الكويتية عبر موقعها الإلكتروني أن رحلة الأمس شملت 25 مبعدا عن البلاد بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة.
كما أعلنت الكويت، السبت الماضي، خروج ثالث رحلات الإجلاء للمقيمين المصريين في البلاد عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 شخصا من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم.
كما غادر الكويت على متن الطائرة 28 مبعدا ومن ضمنهم المهندسة «صاحبة الفيديو المسيء الشهير».، حسب وصف الجريدة.
وبحسب الجريدة نفسها، فقد أجلت الكويت، يوم الجمعة الماضي، 308 مصريًا
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