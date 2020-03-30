شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد في مكاتب بريد البحيرة بسبب «الحوالات».. ومواطن: «مضطرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد في البحيرة زحامًا شديدًا من المواطنين بسبب صرف وإرسال الحولات البريدية، خاصة في مكتب بريد دمنهور.

يقول المواطن محمد على، 45 سنة، إنه حضر لصرف حوالة بريدية محولة من شركته التي منحته إجازة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

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بينما يقول المواطن أحمد حسين، 60 سنة، إنه حضر لصرف حوالة بريدية مضطرًا «لأننا في آخر الشهر وعايزين فلوس عشان نصرف».

ويقول المواطن بشير محمد السيد، 70 سنة، إن الطابور أمام مركز البريد امتد من داخل المكتب إلى خارجه، معقبًا: «هنعمل إيه بس؟».

وأشار المواطن حسن محمد، 45 سنة، إلى تنظيم دخول المواطنين على مجموعات تجنبا للتزاحم، بينما ظلت مشكلة التكدس قائمة خارج المكتب.

وطالب «محمد» بتنظيم وقوف المواطنين، بحيث تكون المسافة بين كل مواطن وآخر متر ونصف على الأقل، لتقليل فرص نقل العدوى.