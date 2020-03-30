شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعة ونصف من بدء الحظر.. وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تمام الساعة ٥.٣٠ مساء اليوم العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق حيث تابع الوزير انتظام حركة قطارات المترو وشاهد مرور القطارات بدءا من الفترة من ٥.٣٠ مساءا وحتى الساعة 6.20 مساءا وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء حيث اطمئن الوزير على عدم تكدس الركاب خاصة بعد الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطار بدلا من ٣٤ قطار بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطار بدلا من ٢٢ قطار بزياده ٥ قطارات وتشغيل عدد ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق

كما أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري ومشيرا إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو

وبعدها اتجه الوزير إلى محطة مصر حيث توجه إلى أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية وطمئن على نظافتها ووجه مسؤولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983و987 وكذلك المتابعة الدقيقة لجداول تشغيل القطارات خاصة بعد أن قامت

السكة الحديد بتشغيل ٢٨ قطار إضافي على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.