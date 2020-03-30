شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للزحام.. فتح المدارس ومكاتب البريد لصرف المعاشات في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الاثنين، بفتح المدارس لصرف المعاشات بجميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى مكاتب البريد، وذلك لمنع التكدس وتقليل الازدحام، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أهالي المحافظة من كبار السن.

وكلفت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، الجهات المعنية بتخصيص مدرستين بكل مدينة، بالإضافة إلى استغلال المساحة الفضاء أمام مبنى الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، تسمح لأصحاب المعاشات من صرف المعاش بسهولة ويسر، مؤكدة بضرورة حسن معاملتهم، وأن تكون الأماكن المحددة قريبة من الجميع، مناشدة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية.

وتحددت الأماكن الآتية لصرف المعاشات بجميع المدن وهي: بمدينة رأس غارب مدرسة الشهيد أحمد العدوي ومدرسة السادات الإعدادية، وبمدينة الغردقة مدرسة حسن كامل الابتدائية بشارع النصر ومكتب بريد الغردقة فرعي حفر الباطن ومدرسه حسين سعيد بميدان السقالة، ومدينة سفاجا مدرسة الثانوية بنات ومدرسة على بن أبي طالب مدرسة سفاجا الابتدائية، وبمدينة القصير مدرسة النصر الابتدائية، وبمدينة مرسى علم أمام مبنى الوحدة المحلية، ومدينة الشلاتين مدرسة السادات الابتدائية، وفي قرية أبورماد مدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدينة حلايب بمدرسة الإعدادية الثانوية، على أن يم صرف المعاشات من هذه المناطق.