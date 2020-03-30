شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتابع خطة المستشفيات الجامعية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للأزمات بيرئاسته، لمتابعة خطة الإجراءات الطبية والإحترازية الجاري تنفيذها بالمستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين وكذلك المرضي والمترددين على المستشفيات.

حضر الإجتماع الدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشؤون الوقاية ومكافحة العدوى، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة هالة العطارأستاذ التخدير بكلية طب الزقازيق ومدير وحدة التدريب على الإنعاش، والدكتور وائل صبري المشرف العام على الشؤون العلاجية.

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تناول الإجتماع، استعراض ما تم تنفيذه من خطة تدريب الفرق الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق والمكلفة بالتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك الحالات المشتبه إصابتها، فضلاً عن الخطة التدريبية الخاصة بالفرق الطبية من خارج التخصصات «الباطنة، والمتوطنة، والصدر»، كفرق إضافية يمكنها التعامل مع المصابين بالفيروس عند الحاجة لذلك.

أكد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ ورش العمل الخاصة بتدريب فرق المتابعة من أطباء كلية الطب على الإجراءات المتبعة نحو متابعة الأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

ووجه «شعلان»، بضرورة استمرارتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لمباني المستشفيات بإستخدام المطهرات الموصي بها من وزارة الصحة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على المتابعة المستمرة للمخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى وللحفاظ على صحة المرضى والمترددين على المستشفيات.