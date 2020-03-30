شكرا لقرائتكم خبر عن فض ومنع إقامة الأسواق وغلق 4 محال لمخالفة الحظر بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة البحيرة عن منع وفض الأسواق فى عدد من مراكز المحافظة، وغلق 4 محال لمخالفة حظر التجول وفتح المحال فى أوقات الحظر.
ونجح مواطنون فى مدينة حوش عيسى فى إقامة السوق يوم الأحد قبل موعده المقرر له الإثنين، ووأصدرت المحافظة بيانًا جاء فيه أن بعض الباعة الجائلين فى مدينة حوش عيسى، جاء فيه أن بعض الباعة الجائلين حاولوا تنظيم أحد الاسواق بالمخالفة لموعد السوق الذى كان يقام سابقا يوم الاثنين، وتم فض التجمعات، بحسب نص البيانـ،ومنع اقامة السوق الإثنين.
وجاء فى البيان الذى أصدرته المحافظة، أنه فى مركز المحمودية تم منع إقامة سوق المواشى بقرية منية السعيد، وسوق الخضروات بقرية ١٦ التابعة لقرية سيدى عقبة، وإيقاف سويقة بقرية سندرينا بالتنسيق مع الشرطة، وفى مركز دمنهور تم الإلتزام بغلق سوق المواشى وفض تجمعات الأسواق بقرية بالابعادية، وفى مركز بدر تم التأكيد على غلق السوق التجاري بقرية المعركة التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح، وفى مركز الدلنجات تم فض تجمعات سوق ميت غمر بقرية طيبة.
وأشار البيان إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 4 محلات فى مركز إيتاى البارود لمخالفتهم قرار حظر التجول وعدم الإلتزام بمواعيد غلق المحال المقررة.
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