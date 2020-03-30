شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البحر الأحمر: مدرسة بكل إدارة لتسليم شرائح «تابلت أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، الاثنين، تخصيص مدرسة ثانوية بكل إدارة تعليمية تابعة للمحافظة لتكون مقرًا لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالطلاب، وذلك لمنع مخاطر ازدحام وتكدس طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم أمام فروع ومراكز شركة الاتصالات.

وأكد هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان، أن القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكر أنه جرى التواصل والتنسيق مع رئيس الشركة المصرية للاتصالات فرع البحر الأحمر بشأن سبل توزيع الشركة لشرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي، كما جرى الاتفاق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق الجدول المحدد، على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من الاثنين، مطالبًا أولياء أمور الطلاب بضرورة إحضار البطاقة الشخصية الخاصة بهم، وأصل شهادة ميلاد الطالب.