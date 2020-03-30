شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تثقيفية لتوعية المواطنين بطرق مكافحة عدوى الأمراض الفيروسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتورة عزة رشاد مدير الإدارة، بتنظيم حملات التوعية والتثقيف الصحي للموظفين بالمصالح الحكومية، والعاملين ببعض البنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقي سيارات الأجرة «السرفيس»، والمواطنين بالمحافظة، لمكافحة العدوى من الأمراض التنفسية والفيروسية.

قامت الحملة بالتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية وغسيل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، ومع وجود مطهرات على الأحواض، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح بإستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة ٩ ماء إلى ١ كلور بتركيز ٥%، والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل وجه وكيل الوزارة بضرورة وضع ملصقات توعوية لتثقيف وتوعية المواطنين بالأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، مقدماً الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين على الجهود المبذول من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.