شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل منشآت خدمية ومراكز شرطة ومواقف سيارات.. حملات تعقيم موسعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري، حملاتها الموسعة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأسوار والأرصفة، وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة، وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل، وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي.

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حملات موسعة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية ومراكز الشرطة ومواقف السيارات بالشرقية

كما تشمل الحملات –بحسب بيان الاثنين- تعقيم مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد، والوحدات السكنية والوحدات المحلية والقروية، والمدارس والمستشفيات، والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمجازر، ومراكز الشرطة، والوحدات البيطرية والمديريات والإدارات الخدمية، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات موسعة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية ومراكز الشرطة ومواقف السيارات بالشرقية

حملات موسعة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية ومراكز الشرطة ومواقف السيارات بالشرقية

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة، وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع، والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات موسعة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية ومراكز الشرطة ومواقف السيارات بالشرقية

وأكد المحافظ أن وعي المواطن الشرقاوي بأهمية دوره في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومدى التزامه بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتوقيتات حظر التجوال هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء هذه الأزمة.