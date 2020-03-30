شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن وأحياء الشرقية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، وفض أي سويقات عشوائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين.

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وقاد اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة لفض أسواق وسويقات عشوائية بقريتى كفر كشك والديدامون، أثناء الاستعداد لإقامتها، وتم العمل على سرعة تفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام، ورفع كافة تشوينات الخضار والفاكهة، وعدم السماح للباعة بشغل المكان، وإخلاء المنطقة تماما، والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام بالتعليمات.

وقام نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بفض السويقات العشوائية بقرية أم الزين، فيما توجه حسنى الحاجرى، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، في حملة بمعاونة الأمن، لفض السويقات المقامة بالمدينة، وقام اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس بالتصدي لإقامة سوق ميت حبيب وفضه منعاً للتجمعات وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وقام وجيه صدقى، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، بفض أسواق البربري التابعة للرحمانية والمشاعلة بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان والحصوة لمنع تجمعات المواطنين، وفض العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة ههيا، سوق قرية الزرزمون الأسبوعي.