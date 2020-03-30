شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. تخصيص 10 مدارس لتسليم «شرائح التابلت» و«المعاشات» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الجهات التنفيذية والأمنية بإتباع كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع التكدس والإزدحام.

وطالب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بالتنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية، ومديرية التربية والتعليم، ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ الخطوات التالية: «نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الآتية: مكتب بريد سيدي أبوالحجاج بالأقصر، مكتب بريد العضايمة بإسنا، مكتب بريد المساوية بإسنا، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهم: مدرسة أبوبكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر، مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا، مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا»، على أن يبدأ صرف المعاشات بداية من بعد غد الأربعاء الموافق 1 إبريل 2020.

كما وجه المحافظ بتوزيع شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة، وتخصيص مدرسة بكل إدارة وإعداد جداول للمدارس التي سيتم توزيع شرائح الانترنت بها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحافظة وهي: «مدرسة اسنا الثانوية بنات بإدارة اسنا، مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت، مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بإدارة الطود، مدرسة الشهيد سيد زكريا بإدارة البياضية، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بإدارة الأقصر، مدرسة العشي الثانوية المشتركة بإدارة الزينية، مدرسة القرنة الثانوية المشتركة بإدارة القرنة.