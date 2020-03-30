شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية لمجابهة وباء كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل القوات المسلحة توفير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، وذلك في إطار جهود مجابهة انتشار وباء كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية لمجابهة وباء كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.