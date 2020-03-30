شكرا لقرائتكم خبر عن حامل بالشهر الثامن.. تفاصيل احتجاز سيدة داخل مستشفى إسنا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى إسنا المخصص للحجر الصحي جنوب الأقصر سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحالتها الصحية مستقرة.

أفادت مصادر صحية أن السيدة، 30 سنة، في الشهر الثامن من الحمل، قادمة من محافظة البحر الأحمر، وأصيبت بالفيروس نتيجة مخالطة أحد المصابين.

أضافت المصادر أن الأشعة والتحاليل أكدت إصابة السيدة بالفيروس، وتخضع لرعاية طبية كاملة، تشمل طبيب نساء وتوليد لمتابعة حالة الحمل.