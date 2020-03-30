فرنسا تسجل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت فرنسا، 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 3024 حالة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

واستخدمت فرنسا قطارين من طراز تي.جي. فى الفائق السرعة وطائرة عسكرية ألمانية لنقل أكثر من 36 مريضا بفيروس كورونا، فى حالة حرجة اليوم، لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة فى شرق البلاد.

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وكانت منطقة الشرق الكبير أول منطقة فى فرنسا تغمرها موجة من الإصابات بفيروس كورونا ثم انتقلت الموجة بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تضيف المستشفيات بشكل يائس أسرة للرعاية المكثفة لمواجهة تدفق المرضى.

ونقل قطارا تي.جي.فى 36 مريضا إلى منطقة نوفيل أكيتين فى جنوب غرب فرنسا حيث كان طابور من سيارات الإسعاف ينتظر خارج محطة بوردو، وقال فرانسوا براو رئيس مسعفى سامو لمحطة إذاعة آر.تي.إل "نحتاج بشكل عاجل إلى تخفيف التكدس فى وحدات الرعاية المكثفة فى المنطقة لأنه يتعين علينا أن نكون جاهزين بخطوة مسبقا".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب الفرنسيين البالغ عددهم 67 مليون نسمة من أن الأسابيع ألصعبة فى المعركة ضد الوباء لم تأت بعد، وتجاوز عدد الوفيات بالمرض فى فرنسا ألفى شخص فى مطلع الأسبوع وتعتبر البلاد فى حالة إغلاق، ونشر الرئيس إيمانويل ماكرون الجيش للمساعدة فى نقل المرضى بينما أقيم مستشفى ميدانى فى مدينة ميلوز فى شرق فرنسا.