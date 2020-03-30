شكرا لقرائتكم خبر عن وصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك لإنقاذ المدينة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل،منذ قليل، بوصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك.
وحسب ما نقلته قناة العربية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن وصول أكبر مستشفى عسكري عائم بأمريكا، والمتمثلة في سفينة البحرية الأمريكية "كومفورت"، التي من المتوقع أن ترسو في المدينة اليوم، ستوفر "دفعة معنوية" قوية للناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأضاف: أن "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك في ساعة حاجتنا، هذا أمر مثير مهم لهذه المدينة".
وتابع: "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية. إنه مؤثر للغاية ومهم لنا جميعًا. نحن بحاجة للمساعدة".
وستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا.
وسيتم استخدامها لنقل مرضى إليها لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.
وتحتوي السفينة على 12 غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا كاملًا ، و 1000 سرير، علاوة على خدمات الأشعة ، والمختبر الطبي ، والصيدلية ، ومختبر البصريات ، والمسح الضوئي CAT ومصنعين لإنتاج الأكسجين.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك لإنقاذ المدينة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.