شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بالقاهرة: مصر من أفضل الدول عالميًا فى التعامل مع سائحيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن الدولة تعاملت بكفاءة عالية مع السياح الموجودين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا اليوم من السفير الألمانى بالقاهرة، نقل خلاله شكر الحكومة الألمانية لمصر، على الرعاية الفائقة التى تلقاها السياح الألمان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التى تعاملت مع سائحيها، خاصة بعد أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ قرار تعليق الطيران، مشيرا إلى أن التعامل الراقى من الحكومة المصرية مع السياح يعد خير دعاية وترويج للسياحة فى مصر، بعد زوال مشكلة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.