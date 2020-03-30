شكرا لقرائتكم خبر عن توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى أبرز توجيهات السيسي اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

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وشدد الرئيس السيسى على ضرورة بذل جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.