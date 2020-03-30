شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانكا ترامب: أمريكا تظهر روحها وقوتها وسينتهى كورونا وسنخرج أقوى من أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ستظهر قوتها وسينتهى وباء كورونا، وتبعياته وستخرج أمريكا أقوى.

وقالت فى فيديو بثته عبر حسابها على "انستجرام" في هذه الأوقات الصعبة ، تظهر أمريكا روحها وقوتها. سينتهي هذا وسنخرج أقوى من أي وقت مضى. في غضون ذلك ، ينقذ المسافات الاجتماعية الأرواح! يرجى القيام بدورك. نحن جميعا في هذا معا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى لواشنطن العاصمة 143.532 حالة إصابة، وعدد الوفيات 2.572 ، وتم شفاء 4.865 من الفيروس على مستوى القطر.

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إيفانكا ترامب



إيفانكا ترامب

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب الأرقام التي عممتها مستشفيات "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم لا تزال ولاية نيويورك هي الأعلى ضمن الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات ، حيث تجاوزت مدينة نيويورك عتبة قاتمة مساء أمس، فقد ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من اكتشاف الحالة الأولى في الولاية، وسجلت الولاية 60.679 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات 1.026 ، تليها نيوجيرسى 13.386 حالة، وولاية كاليفورنيا 6.356 حالة.