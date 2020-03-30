تعرف على مواعيد البرامج التعليمية على شاشات القنوات الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى خريطة عرض برامجية للمواد الدراسية للتعليم العام والأزهرى والفنى على شاشات القنوات الإقليمية. ويرصد ”الخليج 365” مواعيد إذاعة البرامج التعليمية كالتالى: مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة القنال (الرابعة سابقا) تعليم فنى لمدة ساعة شهادة إعدادية ساعة من ١٠ ص : ٢ ظهرا يوميا مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة الإسكندرية (الخامسة سابقا) ساعة ثانوية عامة لغات ساعة ثانوية عامة عربى Advertisements من ١٢ ظ لمدة ساعتين مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة الدلتا (السادسة سابقا) من ٢ ظ : ٤ عصرا لمدة ساعتين ثانوى أزهرى ساعة ثانوى عام لغات ساعة مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة الصعيد ( السابعة سابقا ) من ٤ عصرا : ٦ مساء لمدة ساعتين ثانوى أزهرى ساعة إعدادى أزهرى ساعة

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