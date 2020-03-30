شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى 36 ألفًا والإصابات تقترب من 753 ألفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد وفيات فيروس كورونا فى العالم حاجز 36 ألفا، حيث بلغ تحديدًا 36 ألفًا و226 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات 752 ألفا و747 حالة حول العالم، حيث سجلت الصحة الأمريكية اليوم الاثنين ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصل عدد الضحايا إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143055؛ جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.



منظمة الصحة العالمية

من جانب آخر، أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصا آخرين فى بريطانيا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة فى البلاد إلى 1284 حالة، ورصدت بريطانيا 544 مليون جنيه إسترليني لتعجيل جهود العلماء والباحثين البريطانيين لإيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد فى البلاد، بلغ حتى اليوم الاثنين 41 ألفا و495 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء 2757.

أما وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195 اليوم الاثنين من 78797 إصابة أمس الأحد مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470 وأضافت الوزارة أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الاثنين بعدما سجل 6528 أمس الأحد.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 6671، كما بلغت أعداد الوفيات 66 حالة نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد اليوم،

يشار إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام ، أكد خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أننا نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

ومن جانب آخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".