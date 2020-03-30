شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. ملك تايلاند يعزل نفسه فى جبال الألب مع 20 فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت بعض التقارير الأجنبية، الضوء على العزل الصحى الذى يخضع له ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، والذى أضاف إليه بعض الترفية، بعد شرائهً فندقا كاملا فى جبال الألب لقضاء فترة حجره الصحي لحين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه مختلف بلدان العالم.

وبحسب صحيفة الأندبندنت البريطانية، فإن ملك تايلاند، قام بعزل نفسه فى فندق فاخر قام بشرائه في منتجع جارميس بارتنكيرشن في جبال الألب مع مرافقينه وعدد 20 فتاة.



ملك تايلاند

وبحسب الجريدة البريطانية فإن الملك المعروف باسم راما إكس، طلب إذنا من مقاطعة جبال الألب لإجراء حفلة خاصة به داخل فندق "جراند هوتيل" الذى قام بشرائه منذ أيام لقضاء فترة العزل الصحي الخاصة به بعيداً عن الزحام ولعدم الاختلاط مع الآخرين، وبالرغم من غلق التصاريح الخاصة لإقامة حفلات، إلا أن مسئولى المقاطعة برروا تلك الواقعة بأن الوفد هم مجموعة خاصة متجانسة من الأشخاص وبدون أفراد خارجية.

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وأفادت صحيفة التابلويد الألمانية، إن الملك صاحب الـ 67 عاماً، اصطحب زوجاته الأربعة بصحبة الـ 20 فتاة، لقضاء فترة العزل الصحي داخل فندق لحين التوصل للقاح لعلاج الفيروس.



ملك تايلاند

وسرعان ما انتشرت الكثير من الاعتراضات داخل تايلاند على العزل الصحى الذى يخضع له الملك بدون مراعاة لا معالجات للأوضاع التي يعشيها معظم المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من أن عقوبة إهانة الأفراد الملكية في تايلاند تصل لـ 15 عاما، إلا أن التايلانديين دشنوا هاشتاج "لماذا نحتاج الملك" وحظى على أكثر من 1.2 مليون تغريدة خلال ساعات قليلة.



ملك تايلاند

وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1524. وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

وكانت قد أمرت الحكومة التايلاندية، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.