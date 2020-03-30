شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى وميجان ماركل: العالم فى هذه اللحظة بات هشًا للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأمير هارى دوق سايسكس، وزوجته ميجان ماركل دوقة سايكس، بيانا صحفيا، عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، تحدثا فيه عن أزمة كورونا، وتصاعدها، وضرورة وقوف المجتمعات بجانب بعضها البعض، حتى تمر الأزمة.



ميجان وهارى

وقال الزوجان فى بيانهما، "كما نشعر جميعًا، يبدو العالم فى هذه اللحظة هشًا للغاية، ومع ذلك، نحن واثقون من أن كل إنسان لديه الإمكانية والفرصة لإحداث فرق، كما نشاهد الآن في جميع أنحاء العالم، في عائلاتنا، ومجتمعاتنا وأولئك الذين على الخط الأمامى يمكننا معًا رفع بعضنا البعض لتحقيق ملء هذا الوعد".

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وتابع البيان، "الأهم الآن هو صحة ورفاهية الجميع فى جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول للعديد من القضايا التى عرضت نفسها نتيجة لهذا الوباء.. نظرًا لأننا جميعًا نجد الجزء الذي نلعبه في هذا التحول العالمى وتغيير العادات، فإننا نركز هذا الفصل الجديد لفهم كيف يمكننا المساهمة بشكل أفضل.. بينما قد لا ترانا هنا، يستمر العمل".

وأختتم البيان، "شكرًا لهذا المجتمع على الدعم والإلهام والالتزام المشترك بالخير في العالم. نتطلع إلى إعادة التواصل معك قريبًا.. لقد كنت رائعًا .. حتى ذلك الحين، من فضلك اعتني بنفسك وببعضنا البعض.. هاري وميجان".