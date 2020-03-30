شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول شهداء البالطو الأبيض فى معركة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، اليوم الاثنين، عن وفاة الدكتور أحمد اللواح - أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي يعتبر أول شهداء أصحاب البالطو الأبيض بعد إصابته بفيروس كورونا.

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نعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب الأزهر، الذى توفى متاثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الذى لبى نداء ربه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.