شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين يرددون دعاء التحصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صوت واحد، سجلت كاميرا الخليج 365، ترديد دعاء التحصن من الأمراض بصوت عدد مختلف من المواطنين في الشارع المصري، وهذا الدعاء أيضا قام بترديده الرئيس السيسي في مؤتمره الأخير.

ويقول الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله أعلم أن الله علي كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها أن ربي علي صراطا مستقيم. ويقول الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله أعلم أن الله علي كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها أن ربي علي صراطا مستقيم.

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