شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر في عيون المواطنين: ضرورة وياريت نلتزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرت كاميرا ”الخليج 365” تقرير عن رأي المواطنين في حظر التجوال الذي فرض علي البلاد بسبب تفشي فيروس كرونا.

قال أحد المواطنين أن قرار الحظر مفيد جدا ولكن الأهم هو التزام المواطنين به.

واكد أخر علي أهميه الاهتمام بتطبيق الحظر مع الالتزام بالمنازل وعدم النزول إلي الشارع وتنفيذ كلام الحكومة المصرية.

وأضاف أخر أن ذلك القرار جاء في وقته وذلك القرار جاء لخوف الحكومة علي الشعب من تفشي ذلك المرض بينهم.

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وأردفت أحد المواطنات أن فرض الحظر هو مبادرة جيدا جدا من الرئيس.

وقالت أخري أنه قرار مناسب لذلك الوقت العصيب الذي نمر به لأنه يساعد علي تخفيف من عدد المواطنين في الشارع المصري.

تاجز