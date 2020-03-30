شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وقرار الحكومة بالسماح لأصحاب العدادات مسبقة الدفع الشحن لمرة واحدة فقط لحين انتهاء فترة الحظر، ومطالبة أحمد فتحي 48 ساعة مهلة قبل الرد على عرض التجديد للأهلي.

وفيما موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021 ، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

في محاولة للتخفيف على المواطنين، والتيسير عليهم، قررت الحكومة عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع، حال نفاذ الرصيد، بشرط التوجه في الفترة الحالية، لأقرب مركز خدمة عملاء لإعادة شحن الكارت والذى سيتم من خلاله إعادة برمجة العداد، حتى لا يتم قطع المياه حال نفاذ الرصيد.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن الدولة تعاملت بكفاءة عالية مع السياح الموجودين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا اليوم من السفير الألمانى بالقاهرة، نقل خلاله شكر الحكومة الألمانية لمصر، على الرعاية الفائقة التى تلقاها السياح الألمان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التى تعاملت مع سائحيها، خاصة بعد أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ قرار تعليق الطيران، مشيرا إلى أن التعامل الراقى من الحكومة المصرية مع السياح يعد خير دعاية وترويج للسياحة فى مصر، بعد زوال مشكلة فيروس كورونا.

قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر أبلغت عن أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مضيفة : منذ ذلك الوقت انهمكت وزارة الصحة والسكان في الاستجابة للوضع، بما يشمل استقصاء عدد من سلاسل انتقال العدوى في مدينتي أسوان والأقصر.

أمال يومية معلقة على أبحاث العلماء وتجاربهم للتوصل لعلاج لوقف جائحة فيروس كورونا الذى يحصد أرواح ضحاياه في كل دول العالم، وفى خطوة جديدة أعلنت شركة سانوفى عبر موقعها الرسمي عن علاج أول مريض خارج الولايات المتحدة باستخدام دواء Kevzara وذلك في إطار خطة التجارب السريرية العالمية للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد، حيث بدأ البرنامج السريري العالمي الآن في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا والولايات المتحدة وجميع البلدان التي تأثرت بتفشى فيروس كورونا .

أدى مجموعة من العاملين بمستشفى العزل فى الاسماعيلية، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أول طبيب مصرى يرحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا، بحسب الصور المنتشرة على المواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements

كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية، بشأن المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، عن ارتفاع كبير فى نسب التعافى بين الحالات المصابة بالفيروس فى مصر، حيث بلغت نسب التعافى 21.7 % بينما كانت نسب الوفيات 6.6 %.

أصبح تفشى وباء كورونا فى المملكة المتحدة يهدد مؤسسة الحكم فيها، فى ظل تزايد عدد المصابين بكورونا أو المشتبه فى إصابتهم داخل الحكومة البريطانية، الأمر الذى يثير تساؤلات ومخاوف بشأن قيادة الأمة فى هذه الأزمة.

"ما حكم صيام شهر رمضان فى زمن كورونا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أزمة جديدة تعرض لها الفنان العراقى كاظم الساهر، بسبب حكم صدر ضده من محكمة أردنية، أمس الأحد، وذلك بإلزامه بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين بقيمة 44 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالدينار الأردنى، بعد إحياء حفلتين عام 2018 فى فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفى عام 2019 قام بإحياء حفلتين فى مدينة عمان دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

قال سيد على داوود مزاع من أهالي قرية الحلوات مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وأحد الذين عملوا مع العندليب قبل وفاته، إنه تم بيع منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بالقرية، بمبلغ 45 ألف جنيه، قبل وفاة الحاجة علية على شبانة الشقيقة الكبرى للعندليب.

أفادت فضائية سكاى نيوز أنه تمت سرقة لوحة للفنان العالمى فان جوخ من متحف هولندا أثناء إغلاقه بسبب أزمة وباء كورونا.

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تنبيهًا يحذر من الاحتيال عبر الإنترنت، حيث حذرت وكالة الصحة العالمية من أن المجرمين يتنكرون على أنهم منظمة الصحة العالمية لسرقة الأموال أو المعلومات الحساسة، وهناك العديد من الرسائل والروابط المزيفة التي تظهر على الإنترنت تطلب المال / التبرعات نيابة عن منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، فيما يلي الجرعات والمحظورات المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية: