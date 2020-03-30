وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة و محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، في اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين.

وفي بداية الاجتماع استعرضت الوزيرة الموقف الحالي للحالات، مشيرة إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة واحدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

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كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة.

وكلف مدبولي بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليًا 26 معملًا حاليًا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.