"عربية النواب" تدين استهداف الحوثي لمدينتي الرياض وجازان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة مدنييّن.

وقال "أباظة"، فى بيان اليوم الاثنين، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية من مليشيا الحوثي مرفوضة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي هي السبب الرئيسى وراء الأوضاع الصعبة داخل اليمن خاصة أن هناك أطرافًا خارجية تعمل لصالحها وهى تتعارض مع مصالح الحكومة والشعب اليمني.

وأعرب وكيل أول لجنة الشئون العربية، عن خالص تمنياته بسرعة شفاء المصابين، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا تقف وتدعم قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتحرص على دعم واستقرارها.