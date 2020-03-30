للحصول على 500 جنيه.. 1.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بالقوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة بلغت اليوم الاثنين، مليونًا و300 ألف عامل.

وأكد الوزير في بيان اليوم، متابعة تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذي بدأ منذ أسبوع بشكل يومي، مشيرًا إلى إجراء تدقيق بياناتهم أولًا بأول، تمهيدًا للنظر في رعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سعفان، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار ذلك هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

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- الدخول على موقع الوزارة: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.