شيخ الأزهر ينعى أول طبيب يتوفى بكورونا: سهر على سلامة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد اللواح الأستاذ بكلية طب بنين بالقاهرة، الذي وافته المنية أمس الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فضيلة الإمام الأكبر في بيان له الاثنين: "ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني.

وتابع شيخ الأزهر:"ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".