في وقت الحظر.. هل تقطع الخدمة عن عدادات المياه الكودية بعد انتهاء الرصيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، مصير عدادات المياه الكودية التي تعمل بنظام الدفع المسبق، عند انتهاء الرصيد، وقت حظر التجوال.

وقال رسلان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين، إنه لن يتم قطع الخدمة عن العدادات الكودية حال انتهاء الرصيد.

وتابع: "لكن لكي لا تتوقف الخدمة، لابد من المواطن أن يحضر الكارت الخاص بعمليات الشحن إلى أقرب فرع لخدمة العملاء، حتى يتم برمجته لكي لا تتوقف الخدمة، ويعمل العداد بشكل طبيعي حتى بعد نفاذ الرصيد".

وأكد رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، أن هذا الإجراء للتسهيل على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بل العالم أجمع، لافتًا إلى أنه سيتم ترحيل ثمن المياه المستخدمة إلى فترات لاحقة، على أن يبدأ المواطن في سداد هذه المستحقات بعد انتهاء الأزمة.​