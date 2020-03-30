تخفيضات تصل 30 %.. تعرف على هدية الداخلية للمواطنين في 60 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تطلق وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنطلق المرحلة في الأول من شهر أبريل القادم بـ18 سلسلة تجارية تضم 776 فرعا إضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك فى إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة.

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