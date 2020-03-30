الداخلية توجه رسالة للمواطنين قبل موعد الحظر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات أمنية تتواصل على مستوى الجمهورية للتصدي الحاسم لمحتكري السلع الغذائية وغير الغذائية وجرائم الغش التجاري بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس "كورونا" المستجد ومحاولة البعض لاستغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة، إذ نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين في ضبط 1083 قضية متنوعة.

متابعة ميدانية من أجهزة وارة الداخلية لمدى التزام أصحاب المحلات والمراكز التجارية بقرار غلقها من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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وأكدت وزارة الداخلية على المواطنين ضرورة مراعاة زمن رحلة العودة إلى منازلهم وعبور الطرق والمحاور الرئيسية قبل موعد الحظر بوقت كاف.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 1816 شخصا خالفوا قرار الحظر، إضافة إلى 78 سيارة و51 دراجة نارية و32 مركبة "توك توك" و83 محلا عاما.