سائق تريلا حادث "الإقليمي": "متعود أمشي على الطريق بيبقى فاضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

"أنا متعود أمشي على الطريق ده كل مرة، وبيبقى فاضي"، بهذه الكلمات أدلى سائق "تريلا" المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم مروع وقع على الطريق الدائري الإقليمي، باعترافات تفصيلية هو يغالب دموعه، أمام نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح، والتي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ لـ18 شخصًا، وإتلاف ممتلكات الغير (١٤ سيارة دهسها بالكامل).

وأكد السائق في تحقيقات نيابة الصف أنه يوم الحادث فوجيء بتوقف عدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر قائلا "معرفتش اتحكم بالعربية بسبب تقلها".

وأشار المتهم في أقوله إلى أنه اعتاد السير في ذلك الطريق "ديما بيبقى فاضي"، لكن يوم الحادث فوجيء بالسيارات المتوقفة.

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والقت الأجهزة الأمنية بالجيزة -أمس الأحد- القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام، وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 سنة، مقيم بقرية ميت غمر محافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.