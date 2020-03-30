شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. جامعة دمنهور تعقد «سيمنار ماجستير» لطالبة كويتية بـ«الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة دمنهور سيمنار تسجيل رسالة ماجستير للطالبة أمينة ماجد بدر المطيري، الكويتية الجنسية، عن طريق الفيديو كونفرانس، وموضوعها: «فاعلية برنامج تدريبي قائم على المدخل البصري والمكانة في تحسين القدرة المكانية وخفض قلق الرياضيات لدى التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات».

جاء عرض السيمنار الكترونيًا في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق استراتيجية التعليم عن بُعد بالجامعات، وللتيسير على طلاب الدراسات العليا لاستكمال رسائلهم العلمية من خلال إدارة الوافدين بجامعة دمنهور، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وصعوبة الانتقال بين الدول، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في السيمينار الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، والأساتذة المشرفين وأعضاء مجلس القسم، وحث رئيس الجامعة المشاركين في السيمنار على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب الوافدين، وتحقيق أعلى نسبة حضور لطلاب الجامعة وتوفير كافة سبل دعم التعلم عن بعد، والاستعداد لعمل سمينارات المناقشات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراة عن بعد في حال لا قدر الله استمرت الأزمة الحالية.