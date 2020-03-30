شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات» توضح إجراءاتها للحد من الزحام على «شرائح التابلت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فرق عمل من الشركة المصرية للاتصالات، الاثنين، في تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شرائح التابلت، داخل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظات مصر، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين، تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية

وقالت الشركة في بيان، إن فرق عمل من موظفي المبيعات تواجدوا في هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصةً في ظل الإجراءات الحالية التي اتُّخذتها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية

انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي داخل المدارس والإدارات التعليمية