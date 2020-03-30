شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلبية النتائج.. نزلاء وموظفي «جرين بلازا» بالإسكندرية يغادرون الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بفندق «جرين بلازا» بالإسكندرية، اليوم الاثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي التي تم تطبيقها لمدة 14 يوما على جميع النزلاء والعاملين والموظفين بالفندق، حيث أن تبين سلبية نتائج تحاليل الإصابة بفيروس كورونا، التي أجريت على جميع من شملهم الحجر.

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وسادت أجواء من الفرحة أرجاء الفندق بين النزلاء والعاملين والموظفين، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، التي فرضتها صحة الإسكندرية.

وكان إحد النزلاء يحمل جنسية دولة أجنبية دخل إلى الإسكندرية بتاريخ 28 فبراير الماضي، وأقام بالفندق، وفور ظهور الأعراض عليه تم نقله إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له، وبثبوت ايجابية التحليل تم نقله إلى مستشفى العزل وتقرر حجر نزلاء الفندق والموظفين بالكامل.

وأصدرت إدارة الفندق بيانًا بتاريخ 17 مارس الجارى اوضحت فيه الموقف، وطالبت النزلاء بالبقاء في غرفهم حفاظًا على سلامتهم، كما يمكنهم طلب المأكولات والمشروبات من خلال خدمة الغرف فقط، مشيرة إلى أن مسؤولي الفندق متاحين على مدار الساعة لتزويد النزلاء بأي مساعدة بخصوص الأزمة العالمية التي نواجهها جميعا بشكل جماعي.