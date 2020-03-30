شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مستشفى عزل إلى فندق.. تفاصيل بروتوكول تعاون مع مؤسسة خيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية برتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية لبسيون.

وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتأسيس وتجهيز مستشفى صدر بسيون الجديد فندق خاص لاستقبال وعزل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كتدابير احترازية لمدة 15 يوم.

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وأكد الدكتور عبد الناصر أنه أيمانا منه بدور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الدولة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع والذي يعد واجب وطني للجميع في المقام الأول.

وقد أعلنت إحدى المؤسسات الخيرية استعدادها التام لتجهيز المستشفى بكافة الأجهزة اللازمة من أسرة وشاشات تلفزيونية وفرش كامل ووسائل ترفيهية المخالطين ايمانا منه بمساندة الدولة في ظل هذه الظروف الراهنة.

كما أشارت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المديرية ستساهم في جعل المستشفى نموذج يحتذي به لجميع المحافظات لمواجهه فيروس كرونا والحد من انتشار العدوي.

يذكر أن مستشفى صدر بسيون تم الانتهاء من بنائها منذ اكتر من ٧ سنوات ولم تعمل حتى الآن بسبب عدم اعتماد ميزانيه لتجهيزها وأصبحت مبنى مهجور وغير مستغل بالرغم من تشطيبها على أحدث طراز.