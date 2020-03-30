شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسؤولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى بالدولة حفاظًا على استمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث إستقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التي تم استيرادها من الخارج، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي.

Advertisements

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين.

وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

يأتي ذلك في إطار تعاون القوات المسلحة مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وإنطلاقًا من دورها كحصن وسند للشعب المصرى للخروج من تلك الأزمة بما يحفظ سلامة وصحة أبناء هذا الوطن.