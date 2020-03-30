شكرا لقرائتكم خبر عن «بصيرة للبحوث» يجري مسح عن احتياطات الوقاية في 25 «سوبر ماركت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» مسح داخل 25 فرع للمتاجر الكبيرة والمتوسطة (سوبر ماركت) في القاهرة والجيزة لملاحظة احتياطات الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقد أظهرت الملاحظة أن 32% من المتاجر التي تم ملاحظتها مزدحمة إلى حدٍ كبير، و40% متوسطة الازدحام و28% غير مزدحمة.

وأكد 72% من مديري الفروع التي تمت زيارتهم أن عدد العملاء زاد خلال الأسبوع الماضي عن الأسبوع قبل الماضي، بينما 20% أفادوا بأنه لم يحدث تغير في عدد العملاء و8% أكدوا أن عدد العملاء في الأسبوع الماضي كانوا أقل من الأسبوع قبل الماضي.

Advertisements

وبالرغم من حدوث ارتفاع في عدد العملاء في الأسبوع الماضي مقارنةً بالفترة السابقة له، إلا أن معظم المتاجر التي تمت زيارتهم لم يتخذوا ما يكفي من الاحتياطات لمنع نقل عدوى فيروس كورونا حيث إن 80% منهم لم يضعوا مطهرات للأيدي للعملاء لاستخدامها قبل بدء التسوق، و16% فقط يرتدي جميع العاملين فيهم كمامات بينما 72% يرتدي جزء من العاملين فيها الكمامات وباقي العاملين لا يرتدونها و12% لا يرتدي كل العاملين فيها الكمامات، ويعد الوضع أفضل قليلاً بالنسبة لارتداء القفازات حيث تشير البيانات إلى أن 44% من المتاجر التي تمت زيارتها يرتدي كل العاملين فيها قفازات بينما 52% يرتدي بعض العاملين فيها قفازات ولا يرتدي باقي العاملين القفازات، و4% لا يرتدي كل العاملين بها قفازات.

وقد لوحظ أن معظم المتاجر (92%) لا تقوم بتطهير عربات أو سلال التسوق بينما 4%(متجر واحدة فقط) يقوم بتطهير كل عربات وسلال التسوق، و4% (متجر واحد) قام بتطهير بعض عربات التسوق ولم يطهر الباقي خلال مدة الملاحظة.

وبالنسبة لطابور دفع حساب المشتريات فقد لوحظ أن الطابور طويل في 40% من المتاجر، وفي المقابل فإن 32% فقط من المتاجر تحافظ على وجود مسافات تتجاوز متر بين كل عميل والذي يليه في طابور الدفع بينما باقي المتاجر لا تحافظ على ذلك.

وفيما يتعلق بتوافر السلع فقد لوحظ أنه في 64% من المتاجر كانت أرفف وثلاجات السلع ممتلئة بصورة تامة، وفي 32% كانت الأرفف ممتلئة إلى حدٍ ما، بينما لا توجد أي متاجر تعاني من فراغ أرفف وثلاجات السلع.