شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالمنوفية.. ويكافئ المفتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، خدمة عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية، لقيامه بفتح مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية.

ووجه الوزير مديرية أوقاف المنوفية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشؤون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية بعمل بلاغ رسمي للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة، ووجه بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذي حرر المخالفة.

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بقيام عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية، بفتح مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية وإمامة الناس في صلاة العصر الخميس 26 / 3 / 2020م وشرع بإلقاء درس مخالفًا جميع التعليمات .

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكد الوزير أيضًا على عدة أمور، هي: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.