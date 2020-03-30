شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الدقهلية ينظف شوارع المحافظة بـ«المقشة والممسّحة»: المسؤول قدوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك سعد الفرماوى، سكرتير عام محافظة الدقهلية، مساء الأحد، في أعمال النظافة في تطهير وغسيل الشوارع الرئيسية بالصابون والكلور، حيث أمسك بـ«المقشة والممسحة»، وقام بتنظيف الشوارع والأرصفة بنطاق حى شرق.
وأكد «الفرماوي» لـ«المصرى اليوم» أنه «مش عيب أني أمسك بالمقشة والمساحة وسط العمال، كلنا جنود في جبهة الحرب وكل واحد جندي وخادم لبلده في مجاله، وهذا شرف لي ويجب أن أكون قدوة للعمال علشان يشتغلوا بقلبهم، وكل أمنياتي أن أساهم بأي شكل في الظروف التي نعيشها، ومن يحب ربنا وبلده ونفسه يلزم بيته ونحن دولة الحضارات التي علمت الدنيا كلها»، مشيرًا إلى أن «التطهير والتنظيف بالكلور والصابون لم يحدث في الصين نفسها بلد منشأ الفيروس، ونحن مستمرون في هذه الأعمال حتى تمر الأزمة».
كان هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية تبنى فكرة استغلال حظر التجوال ليلًا في تنظيف الشوارع وتطهيرها وكلف الفريق المعاون بالمحافظة بعمل فرق عمل تنتشر في نكاق حى غرب وشرق وتولى السكرتير العام حى شرق بينما تولت منال الغندور السكرتير المساعد حى غرب.
بدأ العمل بتسيير السيارات المكنسية لإزالة الأتربة من الشوارع والميادين الرئيسية، وتبعتها الفنطايس المحملة بالمياه والكلور والصابون وبدأ العمال في تنظيف وتطهير المناطق التي مروا بها.
وقام «الفرماوى» بالإمساك بـ«المقشة» وبدأ بالتنظيف بنفسه وسط العمال، ما زادهم حماسًا في العمل، ثم أمسك «الممسحة» وبدأ في غسل البلدورات والشوارع بالماء والكلور.
وساهمت مديرية أمن الدقهلية في عمليات التنظيف، حيث تم الدفع بسيارات الدفاع المدني المحملة بالمطهرات لرشّ الشوارع وأكدت مديرية الأمن أن كل سيارة تحمل حوالي 55 طن من المواد المطهرة.
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