شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قرية يخططون الأرض بالجبس أمام المخابز وماكينات الصرف الآلي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من شباب قرية «ديمشلت» مركز دكرنس حملة للبدء في تخطيط الأرض أمام المخابز وأمام ماكينات الصرف الآلي لتنظيم وقوف المواطنين في طابور على مسافات متباعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقام الشباب بتقسيم الأرض إلى مربعات.

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وقال محمد حسن، طالب بمعهد تمريض، وأحد منظمي الحملة: «الحكاية بدأت في بحثنا عن وسائل للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا وبدأنا بمنع تجمع المواطنين خاصة أمام مخبز القرية وماكينة الصراف الآلي وبأقل التكاليف فقررنا استخدام الجبس الأبيض لتنظيم وقوف المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد».

وأضاف: «اشترينا جبس أبيض وبدأنا نركز على أماكن التجمعات في القرية، فبدأنا برسم الأرض مربعات أمام ماكينة الصرف الآلي وأمام المخبز، والفكرة نالت إعجاب الكثيرين، ثم قمنا بتوزيع كمامات على عمال المخبز مع تنظيم وقوف أهالينا أمام المخبز لمنع التكدس والازدحام، وتوزيع منشورات توعيه عليهم».

وتابع: «إحنا 10 شباب من أبناء القرية، ومعظمنا طلاب بالجامعة، وقمنا بتنفيذ أفكارنا بتمويل ذاتي، كما قمنا بشراء مطهرات وبدأنا نرش الشوارع، والمطاعم، والمخابز، وماكينات الصرف الآلي، والسيارات ونقطة الشرطة، والوحدة الصحية، بالإضافة لطبع مطبوعات ونوزعها على أهالي القرية لتوعيتهم بالمخاطر وكيفية الوقاية من الفيروس والحمد لله الفكرة انتشرت بدأت تنتقل للقرى المجاورة»

أهالي الدقهلية يخططون الأرض بالجبس أمام المخابز وماكينات الصرف الآلى لمواجهة «كورونا»

أهالي الدقهلية يخططون الأرض بالجبس أمام المخابز وماكينات الصرف الآلى لمواجهة «كورونا»