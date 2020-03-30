شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا»..وضع عمارة بسكانها تحت الحجر الصحي في بورسعيد: «الحي سيلبي احتياجاتهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت لجنة من حي الضواحي ببورسعيد والشؤون الصحية، الإثنبن، عمارة الوفاء رقم 5 بمساكن شباب الخريجين بحي الضواحي تحت الحجر الصحي، لثبوت إصابة أحد سكان العمارة بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل في مدينة أبوخليفة.

وأغلق حي الضواحي بوابة العمارة ومنع خروج السكان أو الدخول للعمارة طوال مدة الحجر 14 يومًا، على أن يقوم الحي ومديرية التضامن الاجتماعي بتلبية طلبات واحتياجات سكان العمارة، وعدد وحداتها 24 شقة، ووضعت إدارة حي الضواحي إعلان في واجهة العمارة يتضمن قرار الحجر.