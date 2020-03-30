شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع المواطن الحصول على وثيقة الزواج من الأحوال المدنية من خلال الإنترنت، وذلك بالدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات وانتظار وصول الوثيقة إلى المنزل.

ويمكن للمواطن اتباع عدد من الخطوات البسيطة للحصول على الخدمة:

1 ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg/

2 ـ تسجيل الدخول

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3 ـ اختيار الأحوال المدنية

4 ـ اختيار خدمة "وثيقة زواج"

5 ـ ملء البيانات

6 ـ اختيار طريقة الدفع وعدد النسخ لتوصيلها إلى المنزل