شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل ٣٥٠ مصريًا من العالقين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، خامس رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الاستثنائية، قادمة من دولة الكويت وعلى متنها 350 مواطنًا من المصريين العالقين بدولة الكويت، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي لـ«المصري اليوم»، إن مكتب الحجر الصحي استقبل العائدين المصريين من الكويت، بالإجراءات الوقائية المتبعه، وذلك بتوقيع الكشف الطبي الإلزامي، وقياس درجات الحرارة، وغيره من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد بين المواطنين.

Advertisements

وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، والحالات الإنسانية الطارئة، تمهيدا لتسيير الرحلة السادسة والأخيرة غدا، وفقا للجدول المعلن مسبقا.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الأربع السابقة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، ونقلت نحو 1212 مصري من حاملي التأشيرات، وممن أنتهت إقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.

كان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تسيير 6 رحلات استثنائية، لعودة المواطنين العالقين في دولة الكويت الشقيقة إلى القاهرة، عقب التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.