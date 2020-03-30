شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مكافأة خاصة لكل مفتش يُثبت مخالفة في تعليق الجماعات بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية في مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.
جاء قرار وزارة الأوقاف الجديد حرصًا منها على تمام إحكام السيطرة في تنفيذ قرارات غلق المساجد غلقًا تامًا مؤقتًا في ظل الظرف الراهن وتشجيعًا للمفتشين على مواصلة الجهد في ضبط شؤون المساجد .
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